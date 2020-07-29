الرئيس المصري يصادق على تعديلات تضع قيودا على ترشح ضباط الجيش السابقين للانتخابات

ذكرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية فإن التعديلات الجديدة تعزز أيضا دور الجيش في الحياة السياسية بمنحه صلاحيات جديدة مثل إبداء الرأي في أي تعديلات دستورية مقترحة أو أي مشاريع قوانين تتعلق بالحريات السياسية والانتخابات والأمن القومي.

وتقول التعديلات إنه "يجب أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا في كل محافظة من محافظات مصر وعددها 27".

وفي السابق، كان يحظر فقط على ضباط الجيش الذين لا يزالون في الخدمة أي نشاط سياسي أو خوض انتخابات دون إذن الجيش.

وجاء في التعديلات الجديدة أنه "لا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وكانت السلطات قد ألقت القبض على سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق في عام 2018 بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض الانتخابات الرئاسية دون إذن.

وكان ينظر له آنذاك على أنه المنافس الرئيسي للسيسي، وقد أُطلق سراحه في ديسمبر 2020.

وقال الجيش وقت إلقاء القبض على عنان، إنه كان مستدعى للخدمة العسكرية بعد التقاعد، ونفى متحدث باسم عنان مخالفة أي قوانين.

المصدر: رويترز