مصر.. وزير القوى العاملة يوجه بتتبع مستحقات مواطنين قتلا في السعودية

أصدر وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في السعودية لمتابعة مستحقات قتيلين لقيا حتفهما بست طلقات نارية علي يد مواطن سعودي.

كما وجه بالتواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية، وإنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن تفاصيل وملابسات واقعة إطلاق النار علي العاملين المصريين.

وقال إن تفاصيل مصرعهما تعود إلى خلاف نشب بينهما وبين مواطن سعودي يدعى عوض المطيري وهو عسكري متقاعد، حيث كانا يعملان باليومية لديه في إنشاء استراحة خاصة به بمنطقة حريملاء، والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الرياض، وهما ليسا على كفالته.

وأضاف هيثم سعد الدين أن المواطن السعودي اختلف معهما على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي مما أثار غضبه، حيث تركهما وذهب إلى سيارته وأحضر بندقية آلية وباغتهما بإطلاق الرصاص عليهما.

وأوضح أن السلطات السعودية تحركت إلى مكان الحادث للمعاينة ورفع الجثامين، مشيرا إلى أنه وفي أثناء تواجد السلطات قام الجاني بالاتصال على حارس الموقع وهو سوداني الجنسية، لمعرفة التطورات".

وتابع قائلا إنه وطبقا لتعليمات الأجهزة الأمنية قام الحارس بالرد عليه ومجاراته في الحديث حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تتبع المكالمة وتحديد مكانه، وبالفعل تم تحديد مكانه بمدينة الرياض - حي الروضة، وتوجهت قوات الأمن إلى مكان تواجده وقامت بإلقاء القبض عليه وتم نقل الجثامين إلى مستشفى حريملاء تمهيدا لإعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

المصدر: RT - ناصر حاتم