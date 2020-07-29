وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام على نفسه

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية أنس الصالح، إنه قدم بلاغا إلى النائب العام في قضية اتهمه فيها نائب في البرلمان بالفساد.

وكتب الوزير على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أن في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط".

مع ايماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، الا ان في قضايا التعدي على المال العام لايجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط.



لذا تقدمت ببلاغ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من اتهامي بالتربح من منصبي لاتاحة مساءلتي جزائيا وتقديم شهادته. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) July 29, 2020

وتابع: "لذا تقدمت ببلاغ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من إتهامي بالتربح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائيا وتقديم شهادته".

وأضاف: "والآن أمام الأخ النائب المويزي فرصتين لإثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء".

وأشار الوزير إلى أنه سيسلم يوم الثلاثاء القادم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب.

المصدر: RT