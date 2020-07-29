تونس.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مطار قرطاج الدولي

ارتفع عدد الإصابات بـ"كوفيد - 19" في صفوف أعوان مطار تونس قرطاج الدولي إلى 10 إصابات، وفق ما صرح به آمر مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون.

وأفاد زيتون في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بأن المصابين العشرة يعملون في القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار.

وأضاف المسؤول أنه قد تم ايواء المصابين في مركز خاص بـ"كوفيد" إلى جانب وضع 10 أعوان آخرين يعملون بالقسم نفسه في الحجر الصحي الإجباري وذلك بعد أن ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية.

ونفى زيتون إمكانية غلق مطار تونس قرطاج، مؤكدا أنه تم فرض ارتداء الكمامة الطبية الواقية على جميع العاملين بالمطار.

وأشار ناجي زيتون إلى إجراء أكثر من 300 تحليل منذ يوم الاثنين 27 يوليو 2020 وإلى غاية يوم الأربعاء.

وشدد على أنه سيتم كل إجراء نحو 400 تحليل لكافة الأعوان كل شهر.

المصدر: "وات"