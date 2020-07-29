مصر.. وقف 7 ملايين خط محمول بسبب "البيانات الوهمية"

كشف وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، انتهاء شركات المحمول بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من تصحيح قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن تصحيح بيانات العملاء تسبب فى إخراج نحو 7 ملايين خط محمول من الخدمة، كانت مسجلة لدى الشركات ببيانات وهمية أو خاطئة، مؤكدا أن عدد المستخدمين لخدمات المحمول فى مصر يبلغ 95 مليونا، مقابل 101 مليون مستخدم قبل 3 أعوام.

وأكد الوزير أن الجهاز القومي ينفذ دائما عددا من حملات الضبطية القضائية في جميع المحافظات، لحوكمة سوق الاتصالات، والحد من انتشار أجهزة الاتصالات المهربة والمحظور تداولها والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية.

وأشار عمرو طلعت إلى أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 95.34 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2019، وارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 39 مليونا في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 35.1 مليون في نهاية ديسمبر 2018، بمعدل نمو 11.1%.

كما وصل إجمالي مستخدمي "USB MODEM" إلى 3.6 مليون، مقارنة بنحو 3.2 مليون مستخدم فى نهاية ديسمبر 2018، بمعدل نمو 12.5%، فيما زاد عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة "ADSL" إلى 7.2 مليون وصلة، مقارنة بنحو 6.53 مليون بنهاية ديسمبر 2018 بمعدل نمو 11.8%.

المصدر: RT - ناصر حاتم