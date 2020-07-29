القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا يزور بنغازي لبحث "الحصار المفروض على النفط"

زار جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، مدينة بنغازي اليوم الأربعاء، حيث بحث مع مسؤولين ليبيين سبل تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها.

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وأفاد بيان للسفارة أن الهدف من الزيارة هو "التشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين لتحقيق حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفرها الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأضاف البيان أن هاريس "أكد مجددا في لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية، أنه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أن هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي".

ولفت البيان إلى أن "هذه الزيارة، التي تلت سفر وفد السفارة إلى مدينة زوارة في 22 يونيو ومدينة مصراتة في 27 يوليو، تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمع في حوار سلمي".

المصدر: RT