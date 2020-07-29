الكاظمي يوجه الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بحماية التظاهرات

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية.

وقال بيان حكومي، إن "الكاظمي عقد اجتماعاً مع رئيسي جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، وجهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي".

وأضاف البيان "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع تناول حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق، حيث وجّه الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".



المصدر: RT