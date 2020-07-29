الحكومة المصرية تحذر: خطر تصاعد إصابات كورونا لا يزال واردا

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، اليوم الأربعاء، إن خطر تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا يزال واردا.

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وأشار خلال تصريحات تليفزيونية إلى أنه إذا لم يستمر المواطنون في التزام بالإجراءات الاحترازية سيتصاعد الخطر، محذرا من "تصدر إحساس زائف بأن الأمر انتهى مع انخفاض الأعداد".

وأضاف أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعرضت لانتكاسة، نتيجة انخفاض الأعداد وتخفيف القيود، متابعا: "المواطنون فهموا التخفيف بشكل خاطئ وامتلكوا ثقة زائفة".

وأشار إلى أن "هذه الدول عادت لفرض القيود مجددا، وهو ما لا يتمنى حدوثه في مصر"، قائلا إن أعداد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات مطمئن حتى الآن.

وأوضح متحدث الوزراء أن عدد الأشخاص على أجهزة التنفس الصناعي بلغ 110 أشخاص، وهو عدد قليل مقارنة بالعدد الإجمالي الإصابات، مشيرا إلى أن عدد أجهزة التنفس التي تمتلكها الدولة داخل مستشفيات الصحة والقوات المسلحة والشرطية يزيد عن 3 آلاف جهاز.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 92 ألفا و947 في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية