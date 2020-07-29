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السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن ضباط الجيش المصري والدفاع عن الدولة
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون يخص شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

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وجاء التصديق على قانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتضمن القانون المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، استحداث منصب المستشار العسكري لكل محافظة، وامتلاك كل مستشار عدة مساعدين، وذلك للمرة الأولى.

المصدر: المصري اليوم

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