منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتسريع العمل باتفاق الرياض

رحب يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بإعلان السعودية تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.

وأكد الأمين العام للمنظمة على أن الإعلان عن الآلية وما تضمنه من نقاط تنفيذية، "يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق، وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري".

وثمن العثيمين الجهود السياسية التي قامت بها العربية السعودية تجاه جمع طرفي الاتفاق، ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني، في الرياض، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات.

المصدر: وام