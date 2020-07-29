الحكومة المصرية تنعى "طبيب الغلابة".. سيظل قدوة وعلامة مضيئة

نعى مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء وخدمة الفقراء.

وقال مدبولي: "سيظل الدكتور محمد مشالي حاضرا رغم المغيب، سيظل قدوة ونموذجا لشباب الأطباء، وعلامة مضيئة في سجل أبناء هذا الوطن، الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل خدمة وطنهم، وأبنائه".

وأكد أن الدكتور محمد مشالي، كان "نسيجا وحده في الإنسانية والإيثار، وهب طوال مسيرة حياته كل ما يملك لمساعدة الفقراء، وبادلوه مكانة في قلوبهم مرصعة بالحب والعرفان والتقدير".

وأضاف مدبولي في كلمة التأبين أن الطبيب الراحل مشالي "كان راهبا فى محراب عيادته، يؤدي يوميا فروض العطاء لمرضاه، لم يتأخر يوما عن طالبيه، سعيدا بخدمتهم دون مطلب أو مأرب، مسخرا جهده ووقته وماله من أجل علاج من لجأ إليه، أو طلب معونته".

ودعا مدبولي الأطباء الشبان إلى أن "يهتدوا بمسيرة الراحل، ويخلدوا أسماءهم بأحرف من نور في ذاكرة وطن لا ينسى من كان خدوما لأبنائه".

تجدر الإشارة إلى أن اسم الدكتور محمد مشالي تم إطلاقه على عدد من المنشآت تكريما له وتقديرا لما قدمه خدمة للإنسان الفقير.

المصدر: RT