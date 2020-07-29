محكمة مصرية تعقد أولى جلسات قضية "خدش الحياء العام والاعتداء على قيم الأسرة"

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات محاكمة شريفة رفعت، الشهيرة بـ"شيري هانم" وابنتها نورا هشام، بتهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.

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وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بحبس شيري وابنتها، لاتهامهما بانتهاك حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض، صورا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدة "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان بمواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابا وعبارات تخدش الحياء.

وتلقت وحدة الرصد عدة طلبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيسبوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

وتزامنا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بوزارة الداخلية المصرية، انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

المصدر: اليوم السابع