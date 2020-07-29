جامعة الأزهر تطلق اسم "طبيب الغلابة" على دفعة طب 2020

قررت جامعة الأزهر إطلاق اسم الدكتور الراحل محمد مشالي، المعروف بـ"طبيب الغلابة"، على دفعة خريجي طب بنين القاهرة لعام 2020، تكريما له، وتقديرا لدوره الإنساني الذي كان يلعبه.

وقالت الجامعة في بيان إن القرار جاء طبقا لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، تكريما للطبيب محمد شالي، و"ليكون قدوة لشباب الأطباء في أداء الرسالة العظيمة للطبيب في مداواة البسطاء".

ورحل "طبيب الغلابة"، كما يطلق عليه في مصر لتقديمه خدماته الطبية للفقراء، فجر الثلاثاء الماضي.

وقد وهب حياته وعلمه لمداواة ملايين الفقراء، حيث يدفع المريض مبلغا رمزيا لا يتجاوز الجنيهات.

المصدر: وكالات