مصر.. بيان منسوب لنقابة الموسيقيين بشأن نجاة الصغيرة بعد تداول صور مثيرة للجدل

أثارت صور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر للفنانة نجاة الصغيرة البالغة من العمر 81 عاما، وهي تجلس أمام البناية التي تسكنها بمنطقة الزمالك وسط القاهرة جدلا واسعا.

ويأتي ذلك عقب وقوع حادث في شقتها الكائنة بعمارة الشربتلي يتمثل بهبوط أرضي نتيجة تدشين مشروع مترو الأنفاق الجديد، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار بإخلاء العقار تماما من سكانه، ومن بينهم نجاة الصغيرة.

وظهرت الفنانة بشكل متخف، وهي تجلس على كرسي أسفل العقار، وسط تكهنات بشأن ما إذا كانت هي نجاة الصغيرة أم لا، حتى تدخلت نقابة الموسيقيين لتحسم الموضوع.

وقال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، إن "النقابة تفتح ذراعيها للفنانة نجاة الصغيرة بأي وقت ترغب فيه".

وأكد على أن "النقابة مستعدة لتلبية مطالبها خاصة بعدما تم إخلاء عمارة الشربتلي في الزمالك التي تعد الفنانة القديرة نجاة من بين ساكنيها".

المصدر: وكالات