وفاة طفل أردني جراء تسمم غذائي جماعي في لواء عين الباشا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن وفاة طفل عمره 5 سنوات في لواء عين الباشا، متأثرا بحالة التسمم الغذائي الناتج عن جرثومة "انتيركوكس فيكالس" وجرثومة "كامبيلوباكتر".

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وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بحالة التسمم الجماعي في عين الباشا، وصلت إلى أكثر من 700 إصابة، تم إدخال أصحابها جميعهم إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن معظم أصحاب حالات التسمم هذه الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات في حالة صحية جيدة، وأن عددا قليلا منهم حالتهم متوسطة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه بعد الكشف على المطعم الذي تسبب بحالة التسمم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة، وأن عملية التحضير تتم خارج الغرفة في بيئة غير صحية ودون الالتزام بالشروط الصحية وأدنى قواعد السلامة العامة، ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم بالكامل.

وأشادت الوزارة بالاستجابة السريعة والفورية لكوادرها في مستشفيات البقعة وعمان وجرش وجميع مستشفيات محافظة البلقاء، وكذلك سرعة الاستجابة المهنية لكوادرها في التعامل مع حادثة التسمم الجماعي هذه.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الامتناع عن تناول الأطعمة المكشوفة، والابتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج في ساعات الظهيرة التي يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

المصدر: المملكة