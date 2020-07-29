الأردن.. ارتفاع إصابات التسمم في لواء عين الباشا إلى 700

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بالتسمم الغذائي في لواء عين الباشا.

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وقال وزير الصحة، سعد جابر، إن عدد الاصابات تجاوز 700 إصابة، تم إدخالها جميعها إلى مستشفيات الوزارة، مبينا أن معظم الحالات التي تم إدخالها في حالة صحية جيدة ،وأن عددا قليلا منها بدرجة متوسطة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومتي انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.

ووصل عدد الإصابات بالتسمم حتى مساء أمس الثلاثاء إلى 500، منهم 4 مصابين في قسم العناية المكثفة في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا.

وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن نتائج عينات أُخذت من قبل المؤسسة أظهرت وجود "بكتيريا" في عينات شملت لحوما ودواجن، مضيفا أن وجود "البكتيريا" تسبب بالتسمم والأعراض الصحية المصاحبة له.

وأكد متصرف لواء عين الباشا، حاكم الخريشا، على أن المطعم الذي ارتاده الذين أصيبوا بالتسمم أغلق بشكل تحفظي، لحين ظهور نتائج فحص عينات المصابين.

المصدر: المملكة