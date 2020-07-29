الإمارات ترحب بقرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لقوى إقليمية

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، "قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية"، بالمبشّر.

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ورأى قرقاش أن "التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة، بعد أن غدت ساحتنا مستباحة، إيجابي".

قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر.

التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي. لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 29, 2020

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي من جهة أخرى إلى أن الطريق لا يزال وعرا، لكنه لفت إلى أن "معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم".

المصدر: RT