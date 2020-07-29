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الإمارات ترحب بقرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لقوى إقليمية

أخبار العالم العربي

الإمارات ترحب بقرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لقوى إقليمية
Reuters
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وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، "قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية"، بالمبشّر.

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ورأى قرقاش أن "التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة، بعد أن غدت ساحتنا مستباحة، إيجابي".

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي من جهة أخرى إلى أن الطريق لا يزال وعرا، لكنه لفت إلى أن "معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم".

المصدر: RT

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