أنقرة تستنكر تصريحات بعض الساسة اللبنانيين بالتدخل ودعم الاحتجاجات

أعربت أنقرة، عن استنكارها لتصريحات أدلى بها بعض الساسة اللبنانيين مؤخرا، زعموا أن تركيا تدعم الاحتجاجات الجارية بشمال لبنان، وأن لها "رغبة في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة".

الاستنكار التركي جاء في بيان صادر عن حامي آقصوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على تلك المزاعم التي أكد أنها "عارية تماما عن الصحة".

وتابع المسؤول التركي قائلا: "ومن ثم ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد".

وأشار آقصوي إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره"، مضيفا: "ومن يثيرون هذه المزاعم هم في مواقع تمكنهم جيدا من معرفة من الذين يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم، ويتدخلون في شؤونه".

المصدر: الأناضول