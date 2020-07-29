وزارة الخارجية الإيطالية ترحب بتشكيل مجلس في "فزان" الليبية!

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية ترحيبها بتشكيل مجلس في فزان بجنوب ليبيا، واصفة إياه بأنه تطور متعلق بعملية المصالحة السياسية في تلك المنطقة اللييية.

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ورأت وزارة الخارجية الإيطالية أن تشكيل مجلس فزان، يمثل العديد "من الحقائق الاجتماعية والعشائرية في المنطقة".



واعتبرت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية فزان "منطقة إستراتيجية لتحقيق التوازن بين ليبيا والمنطقة بأسرها، ويمكن أن تقدم مساهمة مهمة لتحقيق الاستقرار في البلاد بأكملها".



وأكدت الخارجية الإيطالية "دعمها الكامل للمبادرة لهذا السبب، ورغبتها في تعزيز التطورات الإيجابية الجارية في المنطقة وفي الإطار الأوروبي أيضا".

وكان الإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ "مجلس إقليم فزان" قد أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، وعده الكثيرون خطوة في اتجاه تقسيم البلاد، كما أعرب نشطاء من المنطقة عن رفضهم وتنديدهم بتأسيس مجلس "إقليم فزان"، واعتبروه دعوة لتقسيم ليبيا.

المصدر: وكالات + RT