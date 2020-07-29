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الحكومة اليمنية ترحب باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

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الحكومة اليمنية ترحب باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض
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رحبت الحكومة اليمنية الشرعية بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، "مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ الإتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية".

كما رحب راجح بادي بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليه، والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، معربا عن أمله أن يكون ذلك "بداية جادة وحقيقية للمضي قدما وسريعا في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحدده، لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة".

المصدر: RT

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