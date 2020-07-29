قوات "الجيش الوطني الليبي" تعيد إلى الخدمة بطاريتي صواريخ من طراز "سام - 5"!

أعلن موقع محلي في ليبيا أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، نجح في إعادة تأهيل منظومتين للدفاع الجوي من طراز "Sam 5 s200".

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وأفيد في هذا السياق بأن المنظومتين المضادتين للجو، أدخلتا إلى الخدمة، وأنهما "كانتا مخزنتين في معسكر الدفاع الجوي جنوب مدينة الأبيار، وهما بحالة ممتازة".

وكانت ليبيا في عهد القذافي اشترت من الاتحاد السوفيتي في عام 1986 منظومات صواريخ مضادة للجو من طراز "سام - 5" على خلفية التوتر الشديد حينها مع الولايات المتحدة، الأمر الذي وصل إلى درجة الصدام قبالة السواحل الليبية مع الأسطول السادس.

وتقول تقارير إن إحدى منظومات الدفاع الجوي السوفيتية من طراز "سام - 5"، رُكبت بشكل عاجل في شهر مارس 1986 بمنطقة أبو هادي، الواقعة جنوب شرق قاعدة القرضابية الجوية.

وفي وقت لاحق من العام ذاته، استهدف سلاح الجو الأمريكي بصواريخ موجهة، مرابض صواريخ "سام - 5" في مدينة سرت، ونجح في تحييدها.

المصدر: RT