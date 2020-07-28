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رحلات سياحية فاخرة تجوب البحر الأحمر لأول مرة في السعودية

أخبار العالم العربي

رحلات سياحية فاخرة تجوب البحر الأحمر لأول مرة في السعودية
Reuters TC LIM
سفينة سياحية -أرشيف-
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أعلنت السلطات السعودية عن إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة "الكروز" لأول مرة في البحر الأحمر، ضمن موسم صيف السعودية "تنفس".

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت إطلاق الموسم خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، في عشر وجهات سياحية حول المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة لتقديم تجارب سياحية استثنائية تسعى من خلالها لإبراز الكنوز السياحية في البحر الأحمر، وتمكين السياح من الاستمتاع بالمقومات السياحية التي تقع على امتداد سواحل البحر الأحمر في المملكة.

ومن المتوقع أن توفر رحلات السفن السياحية "الكروز" حزمة من الخيارات والباقات المختلفة، حيث قامت الهيئة بدعوة أشهر شركات السفن السياحية في العالم، لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة وذلك بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة، مع تقديم أرقى الخدمات، لتلبية كافة متطلبات وتطلعات سياح موسم صيف السعودية "تنفس".

المصدر: "سبق"

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