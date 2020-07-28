القاهرة تكشف عن قيادتها حملة دولية بشأن سد النهضة وليبيا

قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بلاده تقود حملة كجزء من التواصل المستمر مع الدوائر كافة في مختلف الدول، لشرح موقفها من سد النهضة وقضايا أخرى.



وأضاف حافظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "Mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن "السفير سامح شكري، وزير الخارجية تواصل خلال الفترة الماضية مع العديد من الوزراء في مختلف بلاد العالم، وعدد من قيادات الكونغرس في إطار التواصل المستمر مع دوائر صنع القرار والتأثير في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن المباحثات مع قيادات الكونغرس تتناول أوجه العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وكل ما فيه صالح البلدين.

وأوضح أن المباحثات مع الولايات المتحدة تتناول التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية، وأهمها سبل مواجهة الدور السلبي لبعض الدول بخصوص زعزعة أمن المنطقة، ودور مصر في هذا الشأن، إضافة إلى رؤية مصر في معالجة مختلف الأزمات، لافتا إلى أن الاتصالات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي تناولت أزمة سد النهضة ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا.





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وتواصل سامح شكري، وزير الخارجية، على مدار الأيام الأخيرة، من خلال عدد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ ومن الحزبّين الجمهوري والديمقراطي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي على صعيد كافة دوائر صنع القرار والتأثير.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT