السعودية.. ضبط 244 مخالفا خططوا لأداء الحج خلسة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن قوات الأمن ضبطت 244 مخالفا كانوا بصدد التخطيط لأداء مناسك الحج التي تجري هذه السنة في ظروف مشددة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف بيان الوكالة أن "قوات أمن الحج تمكنت يوم الثلاثاء من ضبط 244 مخالفا توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

من جهته، شدد المتحدث الرسمي للأمن العام على ضرورة الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.

المصدر: "واس"