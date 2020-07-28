مصر.. غريق جديد في شاطئ بلطيم وإنقاذ اثنين كانوا برفقته

لقي شاب، مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط، أمام قرية البنائين التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ المصرية، وجرى تحرير محضر والقيام بالبحث عن الجثة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بغرق شاب بمياه البحر المتوسط أمام قرية البنائين، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة المعنية للدفع بفرق للبحث عن جثمانه.

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وبسؤال الأهالي تبين أن الغريق هو "محمد. س" 28 عاما، وأنه غرق أثناء الاستحمام، حيث كان برفقة شخصين، وتمكن الأهالي من إنقاذهما، ولم يستطيعوا إنقاذ الشاب الثالث.

وتكثف الأجهزة الأمنية والمعنية البحث عن جثمانه بالتنسيق مع أهالي المنطقة والصيادين باستخدام قوارب الصيد.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT