الإفتاء المصرية تصدر بيانا مهما لتوضيح موعد ذبح الأضحية

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانان توضح فيه مواعيد ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك المقبل.



وقالت الدار في بيانها "يبدأ وقت الذبح الشرعي للأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد".

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وأضافت: "في هذا العام يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة -وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة- ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة. والله أعلى وأعلم".



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT