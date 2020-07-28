للمرة الثانية.. واشنطن تعترف بمقتل مدني في غارة على الصومال

اعترفت الولايات المتحدة بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين في غارة أمريكية على الصومال، نفذت في فبراير الماضي، وذلك في ثاني اعتراف من نوعه منذ بدئها بإصدار تقارير عن عملياتها بإفريقيا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن استجلاء لحقائق وملابسات غارة جوية في 2 فبراير الماضي كشف مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال قائد "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاونسند: "للأسف، نعتقد أن عملياتنا تسببت في الموت غير المقصود لشخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين لم نكن نستهدفهم".

وأضاف: "نعمل بكل جهد لعدم إصابة أو مقتل المدنيين خلال هذه العمليات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للصومال".

المصدر: رويترز