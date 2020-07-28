الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 35959

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الثلاثاء، تسجيل 1121 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 35959.

وسجلت السلطات الصحية 465 إصابة جديدة بالفيروس، و39 حالة وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء التفشي إلى 92947، فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 4691.

وشددت وزارة الصحة على أنها ستواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT