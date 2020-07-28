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بعد مهاجمتها.. الأمم المتحدة تنفي تقديمها تقريرا عن التظاهرات الأخيرة في العراق

أخبار العالم العربي

بعد مهاجمتها.. الأمم المتحدة تنفي تقديمها تقريرا عن التظاهرات الأخيرة في العراق
AFP
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نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، تقديمها تقريراً عن التظاهرات الأخيرة في العراق والتي شهدت مقتل متظاهرين خلال اليومين الماضيين.

وقالت في بيان صحفي "رداً على ادعاءات متداولة عن إدلاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ببيان أمام مجلس الأمن الدولي بشأن المظاهرات الأخيرة، نؤكد أن الممثلة الأممية الخاصة لم تقدم أي تقرير أو بيان لمجلس الأمن بشأن هذه المظاهرات".

وأضافت، أن "يونامي تراقب الوضع وتقف إلى جانب حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، ونحن ندعو الآن، كما دعونا دائما، إلى حماية المتظاهرين السلميين".

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وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق تقول فيها إن "هناك عصابات تؤجج التظاهرات في العراق".

المصدر: RT

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