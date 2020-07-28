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النيابة العامة المصرية تؤكد متابعتها التحقيقات في واقعة التعدي على مواطن مصري في الكويت

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النيابة العامة المصرية تؤكد متابعتها التحقيقات في واقعة التعدي على مواطن مصري في الكويت
Reuters
مصر.. النيابة العامة تعلن التحقيقات فى واقعة التعدي على مواطن مصري في الكويت
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قالت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام في مصر، يوم الثلاثاء، إنها تتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.

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وأضافت إدارة التعاون الدولي أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت مقطعا مصورا لمواطن مصري خلال اعتداء مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك.

وأوضحت أنه وبعرض الأمر على النائب العام، وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.

وأفادت إدارة التعاون الدولي بانها تابعت الموضوع مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم.

وأشارت إلى أن السلطات الكويتية سجلت ضده جنحة ضرب، وجار استجوابه واستكمال التحقيقات في حقه.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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