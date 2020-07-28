السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ "كاتيوشا" في معسكر التاجي

نشرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الثلاثاء، صورا لطائرة الجيش العراقي التي أصيبت بصاروخ "كاتيوشا" خلا القصف الذي تعرض له معسكر التاجي يوم الاثنين.

وذكرت الخلية يوم الاثنين أن "معسكر التاجي تعرض إلى هجوم بثلاثة صواريخ "كاتيوشا" انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأفادت بأن الصواريخ سقطت على مواقع تابعة للقوات العسكرية العراقية، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرارا كبيرة بإحدى الطائرات، فيما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية.

أما الصاروخ الثالث فقد سقط في السرب الثاني من طيران الجيش لكنه لم ينفجر.

RT

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المصدر: RT