 
مباشر

السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ "كاتيوشا" في معسكر التاجي

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
Reuters
السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ "كاتيوشا" في معسكر التاجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeva

نشرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الثلاثاء، صورا لطائرة الجيش العراقي التي أصيبت بصاروخ "كاتيوشا" خلا القصف الذي تعرض له معسكر التاجي يوم الاثنين.

وذكرت الخلية يوم الاثنين أن "معسكر التاجي تعرض إلى هجوم بثلاثة صواريخ "كاتيوشا" انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأفادت بأن الصواريخ سقطت على مواقع تابعة للقوات العسكرية العراقية، مشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرارا كبيرة بإحدى الطائرات، فيما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية.

أما الصاروخ الثالث فقد سقط في السرب الثاني من طيران الجيش لكنه لم ينفجر.

السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
RT
السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
RT
السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
RT
السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
RT
السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
RT
السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
RT
السلطات العراقية تنشر صور طائرة الجيش التي أصيبت بصاروخ
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا