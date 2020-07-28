القاهرة تؤكد متابعتها "عن كثب" حادث مقتل مصريين اثنين على يد مواطن في السعودية

قالت ‎وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبد الشهيد، إنها تتابع عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات، على يد مواطن سعودي رميا بالرصاص.

‎وأكدت نبيلة مكرم أن الجاني سلم نفسه إلى السلطات السعودية واعترف بارتكاب جريمة القتل، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.

وأضافت أن المواطنين المصريين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى "عادل عبد الإمام حسين" والآخر يدعى "عز الدين محمد عبد الشافي".

وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنون بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.

وصرحت بأنها تثق في القضاء السعودي وبأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة.

وقالت نبيلة مكرم إن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي "يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية".

جدير بالذكر أن مشاجرة حادة نشبت بين مواطنين مصريين ومواطن سعودي وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية.

المصدر: RT