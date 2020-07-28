ليبيا.. المركز الوطني للأمراض يعلن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 190 إصابة بـ"كوفيد 19"، بالإضافة إلى توثيق 3 حالات وفاة، فيما تماثل شخصان للشفاء.

وأوضح المركز أن من بين حالات الإصابة الجديدة 132 حالة جديدة و58 حالة لمخالطين.

وبلغ إجمالي المصابين في ليبيا 3017 حالة، منها 2371 حالة لا تزال نشطة، و579 تماثلوا للشفاء، و67 حالة وفاة.

وتشير بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، إلى تسجيل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

المصدر: RT