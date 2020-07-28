وزارة الري المصرية تعقب على "النقاط العالقة" في مفاوضات سد النهضة

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي على النقاط العالقة في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم" المصرية، مساء الثلاثاء، إن النقاط القانونية العالقة بمفاوضات سد النهضة أساسها آلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقية، وكيفية التطبيق، مؤكدا على أهمية الوصول إلى إطار قانوني حاكم لكل البنود.

ولفت المتحدث إلى أن أهم النقاط الفنية التي تشغل مصر هي فترات الجفاف والجفاف الممتد، وخاصة خلال فترة الملء والتشغيل.

وأشار إلى أن هناك تخوفات لدى الجانب السوداني، من الناحية الفنية، حول استكمال دراسات أمان السد، متابعا: "لم يتم الاتفاق على آلية التشغيل وزيادة المنصرف من سد النهضة أو تقليله بشكل مفاجئ يؤثر على السدود السودانية".

وفي شأن آخر، أكد المتحدث أن قطاع التخطيط بالوزارة، إضافة إلى مركز التنبؤ بالفيضان، وقطاع شؤون النيل، تقوم بعمل رصد على مدار اليوم للأمطار، مؤكدا أن الفيضان مبشر حتى اللحظة.

ناصر حاتم

المصدر: RT