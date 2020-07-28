مصر..  إطلاق اسم "طبيب الغلابة" محمد مشالي على مركز طبي في طنطا

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي، الشهير بلقب "طبيب الغلابة "، على المركز الطبي في شارع سعيد بمدينة طنطا.



وجاء ذلك، بحسب رحمي، تقديرا لجهود طبيب الغلابة، وخدماته الطبية التى قدمها لأهالي الغربية طوال حياته.

وكان محافظ الغربية، قد نعى طبيب الغلابة نيابة عن أهالي محافظة الغربية، والذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الدكتور محمد مشالي، من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وانتقل إلى محافظة الغربية منذ الصغر واستقر مع أسرته، كما تم تعيينه بالقطاع الريفي بمحافظة الغربية وتم ترقيته لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا للمركز الطبي سعيد.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT