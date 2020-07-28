زعيم خليجي يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد

قالت وسائل إعلام بسلطنة عمان، يوم الثلاثاء، إن السلطان هيثم بن طارق تبادل بمناسبة عيد الأضحى برقيات التهاني والتبريكات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة.

وأفادت وسائل الإعلام بالسطنة بأن السلطان هيثم هنأ الرئيس السوري بشار الأسد بعيد الأضحى.

وأشارت إلى أن السلطان أعرب في برقياته عن أطيب التهاني الودية وأصدق التمنيات القلبية لهم ولشعوب دولهم، وأن يحقق بقيادتهم كل ما تصبو إليه شعوبهم من خير ونماء، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة الجليلة وأمثالها باليمن والبركات.

ونشرت وسائل الإعلام في السلطنة أسماء كل الملوك واتلرؤساء التي وجه لها السلطان هيثم برقيات التهاني بمناسبة العيد.

المصدر: وسائل إعلام