السلطات العراقية تنفي استهداف مطار بغداد بصواريخ "كاتيوشا"
RT
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نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ "كاتيوشا".
وقالت في بيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي".
وأضافت: "ننفي هذا الأنباء ونؤكد أنه لم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي".
وتابعت: "ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الأمنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".
المصدر: RT