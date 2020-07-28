السلطات العراقية تنفي استهداف مطار بغداد بصواريخ "كاتيوشا"

نفت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ "كاتيوشا".

وقالت في بيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء غير دقيقة عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي".

وأضافت: "ننفي هذا الأنباء ونؤكد أنه لم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي عملية إطلاق أو سقوط لصاروخ بمحيط مطار بغداد الدولي".

وتابعت: "ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات بما يخص الأحداث الأمنية مِن المصادر الرسمية المخولة بذلك".

المصدر: RT