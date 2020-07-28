مراسلنا: أنباء عن استهداف موقع عسكري في مطار بغداد الدولي بصواريخ "كاتيوشا"

أفادت معلومات أولية نقلها مراسل RT في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعرض موقع عسكري داخل مطار بغداد الدولي إلى قصف بصواريخ "كاتيوشا".

وقال مراسلنا نقلا عن ضابط في المطار، إن "معسكر النصر (فيكتوري سابقا) تعرض لقصف بصواريخ كاتيوشا"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل وإذا ما كانت هناك خسائر أم لا.

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ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل إطلاق الصواريخ باتجاه العاصمة بغداد ومحيط المنطقة الخضراء.

وكانت السلطات العراقية قد أعادت فتح مطار بغداد قبل 5 أيام بعد أشهر من إغلاقه.

وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية قد كشفت يوم الاثنين، تفاصيل سقوط صواريخ "الكاتيوشا" على معسكر شمالي بغداد.

وذكرت في بيان صحفي "تعرض معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل قبل قليل الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأضافت "سقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية حيث سقط الصاروخ الاول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية".

وتابعت: "بينما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر".

وأكدت الخلية أن "القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكريا على مجابهة الاخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا".

المصدر: RT