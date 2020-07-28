محمد بن راشد ينعى الطبيب المصري محمد مشالي

نعى الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، الطبيب المصري محمد مشالي، الملقب بـ"طبيب الغلابة"، الذي توفي اليوم الثلاثاء.

الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. pic.twitter.com/8IIehydFfR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2020

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وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": "الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف، 50 عاما من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

و"طبيب الغلابة"، كما يطلق عليه في مصر لتقديم خدماته الطبية للفقراء، رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر عائلته.

وكان وليد مشالي، نجل الطبيب الراحل، قد أعلن وفاته بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة في خدمة الفقراء.

المصدر: RT