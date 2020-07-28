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نائب لبناني ينشر فيديو لفرّان يرمي العجين في الشارع لفقدان المازوت!

أخبار العالم العربي

نائب لبناني ينشر فيديو لفرّان يرمي العجين في الشارع لفقدان المازوت!
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نشر النائب اللبناني، جميل السيد، عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لفران لبناني يرمي العجين بالشارع لفقدان مادة "المازوت" وغلاء سعره في لبنان.

وكتب جميل السيد منتقدا ما أسماها بـ"مافيا المازوت" التي تتاجر بالمازوت وتبيعه في السوق السوداء بأضعاف سعره الحقيقي: "مافيا منشآت الزعراني، (مش خطأ مطبعي)، تشتري المازوت من المنشآت بـ16 ألفا وتبيعه بـ35 ألفا بالسوق السوداء!أصحاب المولدات يهددون بتوقيفها".

المصدر: "تويتر"

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