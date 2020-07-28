الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قيادته الشمالية بمنظومات متطورة

أعلن لجيش الاسرائيلي في بيان أنه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة.

هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم، بأن الجيش ضاعف من جهوزيته في المناطق الحدودية.

وقالت إن تعزيزات عسكرية إضافية وصلت إلى المناطق الحدودية، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتمال محاولة تنفيذ عملية انتقامية جديدة لحزب الله على مقتل الناشط في دمشق بغارة منسوبة إلى إسرائيل الاسبوع الماضي.

المصدر: RT + وكالات