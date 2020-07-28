العراق يُعلق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول سمة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول سمة الدخول.

وذكر بيان للوزارة "يحرص العراق أشد الحرص على الالتزام بالاتفاقيات، ومذكرات التفاهم التي يبرمها مع دول العالم في إطار تبادل المصالح وتعزيز التعاون الثنائي".

وأضاف، أن "العراق أبرم مُذكّرة تفاهم قنصلي مع جمهورية تركيا في عام 2009 تقضي بأن يحصل المُسافِر على سمة الدخول الـ(فيزا) في المنافذ الحدودية من دون أن يُراجع السفارة أو القنصليّة المعنية وذلك لتوفير التسهيلات لتنقّل رعايا كلا البلدين".

وتابع، أن "الجانب الترك أوقف العمل بمضمون هذه المذكرة من جهته لذا قرّرت الحكومة تعليق العمل بها من طرف العراق؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ التعامُل بالمثل".

وأكد البيان أن "الخارجية أبلغت السفارة العراقية في أنقرة بالقرار، ليُعلموا الجهات التركية المعنية، كما أننا أبلغنا سفارة جمهوريّة تركيا في بغداد بهذا القرار"، مبيناً، أن "الحوارات ما زالت جارية مع الجانب التركي لإعادة العمل بمذكرة التفاهم محل البحث".

المصدر: RT