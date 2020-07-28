مفوضية حقوق الإنسان: مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 آخرين في بغداد الليلة الماضية

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 آخرين في صِدامات جرت أمس بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت في بيان صحفي، إنها "وثقت من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم أمس الاثنين، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 آخرين"، مبينة، أن "إصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم"

وأضافت: "في الوقت الذي ندين فيه استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي، فإننا نطالب الحكومة بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء، وحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في انفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين".

وطالبت المفوضية أيضاً "القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".

وأكدت المفوضية مواصلتها في توثيق ما حصل من احداث وإصدار تقارير تفصيلية بما حدث حين اكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض احالتها للأدعاء العام ومحكمة حقوق الانسان، وفق ولاية المفوضية القانونية، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وفقاً للبيان.

المصدر: RT