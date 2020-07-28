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قرقاش: تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة

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قرقاش: تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن "تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة".

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

واعتبر الوزير الإماراتي أن عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة.

المصدر: وكالات 

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