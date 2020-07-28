قرقاش: تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن "تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة".

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

واعتبر الوزير الإماراتي أن عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة.

تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة. فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة.

والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2020

المصدر: وكالات