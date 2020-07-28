عون يعتبر الاعتداء الإسرائيلي تهديدا للاستقرار.. ودياب يدعو للحذر من التوتر مع إسرائيل

استهل الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم، بإدانة "العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد" أمس، فيما حذر رئيس الوزراء حسان دياب من الوتر على الحدود مع إسرائيل.

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واعتبر عون العدوان الإسرائيلي "تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان، وخاصة أن مجلس الأمن سيبحث قريبا تحديد مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر"تصعيد عسكري خطير" على الحدود أمس الإثنين، ودعا إلى الحذر في ظل التوتر.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد زعم إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من عناصر "حزب الله" للتسلل عبر حدود لبنان، أمس الإثنين، وهو ما نفاه الحزب.

وأحصى شاهد في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في لبنان اليوم إخماد حريق كبير نجم عن قصف المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الحريق أتى على مساحات واسعة من غابات السنديان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت بعد ظهر أمس المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم بجنوب لبنان.

ونفى "حزب الله" ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل اسرائيل، كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا منذ مقتل أحد قياديي "حزب الله"، ويدعى علي كامل محسن، في غارة إسرائيلية استهدفت الأسبوع الماضي موقعا عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية+RT