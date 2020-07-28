شيخ الأزهر الشريف ناعيا طبيب الغلابة: ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

نعى أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، طبيب الغلابة، محمد مشالي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عن عمر ناهز 76 عاما، بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة الفقراء.

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وكتب شيخ الأزهر الشريف في تغريدة على حسابه في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، ناعيا الطبيب الراحل: "رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية، وعلم يقينا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى حتى في أخر أيام حياته، فاللهم اخلف عليه في دار الحق وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفقيد الدكتور محمد مشالي، وهو من مواليد البحيرة عام 1944، قد تخرج من كلية طب القاهرة عام 1967، ونجح في تسجيل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين، بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء.

ناصر حاتم