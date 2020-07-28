 
مباشر

مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد من حقبة رمسيس الثاني (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد من حقبة رمسيس الثاني (صور)
رمسيس الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeon

أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر العثور على عدد من البلوكات الحجرية المنقوشة والتماثيل الأثرية، في أثناء أعمال حفائر الإنقاذ داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بمنطقة ميت رهينة.

إقرأ المزيد
مصر.. نقل توابيت فرعونية استعدادا لاستقبال مومياوات ملكية (صور)
مصر.. نقل توابيت فرعونية استعدادا لاستقبال مومياوات ملكية (صور)

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس، أمس الاثنين، إن بعثة حفائر الإنقاذ عثرت خلال الأيام الماضية على عدد من البلوكات الأثرية المنقوشة، وتماثيل من الغرانيت الوردي والأسود والحجر الجيري، ترجع لعصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى بعض البلوكات من الحجر الجيري ترجع للعصر القبطي.

وأوضح أن ذلك يدل على إعادة استخدام المنطقة في عصور لاحقة، مؤكدا على أنه فور كشف النقاب عن بوادر شواهد أثرية بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر الإنقاذ.

وأضاف أن بعثة الإنقاذ الأثري اكتشفت تمثالا للملك رمسيس الثاني، بصحبة اثنين من الآلهة، وعدد من تماثيل الآلهة المختلفة، مثل سخمت وبتاح وحتحور، مشيرا إلى أن أعمال حفائر الإنقاذ ستستمر حتى يتم الكشف عن كل القطع والشواهد الأثرية الموجودة.

مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد من حقبة رمسيس الثاني (صور)
مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد من حقبة رمسيس الثاني (صور)
مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد من حقبة رمسيس الثاني (صور)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا