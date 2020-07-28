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قرقاش: مصطلح "السيادة" لا يبرر السيطرة الإقليمية على القرار السياسي

أخبار العالم العربي

قرقاش: مصطلح
Reuters NGH/JV
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن مصطلح "السيادة" في العلاقات الدولية، لا يبرر السيطرة الإقليمية على القرار السياسي.

وكتب في تغريدة أمس الاثنين: "مصطلح السيادة هو أحد أعرق مفاهيم العلاقات الدولية وركيزة أساسية للتعامل بين الدول، ولكن لا يمكن أن يبرر مصطلح السيادة والحفاظ عليها السيطرة الإقليمية على القرار السياسي الوطني والابتزاز المالي له. حينئذ يكون الأمر كالمستجير من الرمضاء بالنار".

وكان قرقاش قال في تغريدة أول أمس الأحد: "لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها".

وأضاف: "وحتى لا يكون هذا قدر المنطقة، فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي".

وفى وقت سابق، قال قرقاش إن "تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤامرات الخيم والتسجيلات".

المصدر: "تويتر"

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