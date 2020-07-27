الكاظمي: بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن بعض الأطراف (لم يسمها) تحاول "التصيّد بالماء العكر".

ووجه خطابه إلى "من يتصيد بالماء العكر" قائلاً: "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدماء، ولن تكون متسببة بدماء العراقيين مهما كان الثمن".

وأضاف، أن "انحيازي دائما الى الشعب، أمس واليوم وغداً، ولن أنحاز الى غيره، ولن أنحاز الى من يحاول الابتزاز وأقول لهم لا تحاولوا خلط الأوراق ولا تتلاعبوا".

وخاطب الشباب قائلاً: "وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق، ووحدته، وأمنه، وسلامته، ومستقبله".

المصدر: RT