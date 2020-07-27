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القوات العراقية تكشف تفاصيل سقوط صواريخ "الكاتيوشا" على معسكر شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تكشف تفاصيل سقوط صواريخ
Reuters
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كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، تفاصيل سقوط صواريخ "الكاتيوشا" على معسكر شمالي بغداد.

وذكرت في بيان صحفي "تعرض معسكر التاجي لجيشنا العراقي البطل قبل قليل الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأضافت "سقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية حيث سقط الصاروخ الاول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية".

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وتابعت: "بينما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر".

وأكدت الخلية أن "القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكريا على مجابهة الاخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا".

المصدر: RT

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